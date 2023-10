സി നിമാലോകത്തെ ആ സ്വപ്‌ന ജോഡി വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു. അതെ, മണിരത്‌നം സിനിമയിൽ നായകനായി കമൽഹാസൻ. നീണ്ട 36 വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളയ്‌ക്ക് ശേഷമാണ് കമല്‍ഹാസനെ നായകനാക്കി മണിരത്‌നം ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത് (Kamal Haasan and Mani Ratnam Movie 'KH 234').

കമൽഹാസന്‍റെ പിറന്നാൾ ദിനമായ നവംബർ ഏഴിന് ടീസർ പ്രേക്ഷകർക്ക് അരികിലെത്തും ('KH 234' teaser will be Released on Kamal Haasan's Birthday). കമൽഹാസൻ തന്നെയാണ് ഒരു ടെലിവിഷൻ പരിപാടിക്കിടെ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് ശേഷമുള്ള കമൽഹാസൻ - മണിരത്‌നം കൂടിച്ചേരലിൽ ആരാധകരുടെ ആവേശവും പ്രതീക്ഷകളുമെല്ലാം വാനോളമാണ്.