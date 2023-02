Fans waiting for NTR 30 updates: പ്രേക്ഷകര്‍ നാളേറെയായി അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ജൂനിയര്‍ എന്‍ടിആര്‍ ചിത്രമാണ് 'എന്‍ടിആര്‍ 30'. സിനിമയുടെ ഓരോ പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ക്കുമായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധക ലോകം. അടുത്തിടെ ഒരു പരിപാടിയില്‍ ജൂനിയര്‍ എന്‍ടിആര്‍, 'എന്‍ടിആര്‍ 30'ന്‍റെ റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളില്‍ ഏപ്രിലിലാണ് ചിത്രം റിലീസിനെത്തുക.

Jr NTR theatre release announced: ജൂനിയര്‍ എന്‍ടിആറിന്‍റെ സഹോദരന്‍ നന്ദമുരി കല്യാണ രാമിന്‍റെ 'അമിഗോസ്' എന്ന സിനിമയുടെ പ്രീ റിലീസ് പരിപാടിയില്‍ വെച്ചായിരുന്നു ജൂനിയര്‍ എന്‍ടിആര്‍ തന്‍റെ പുതിയ സിനിമയുടെ റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം ഫെബ്രുവരി 24നാകും സിനിമയുടെ പൂജ ചടങ്ങുകള്‍ നടക്കുക. മാര്‍ച്ച് ആദ്യവാരം ചിത്രീകരണവും ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

Jahnvi Kapoor makes her Telugu debut with NTR 30: ഈ സിനിമയിലൂടെ ബോളിവുഡ് താരം ജാന്‍വി കപൂര്‍ തെലുങ്കില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. ജാന്‍വി കപൂറിന്‍റെ ആദ്യ സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രം കൂടിയാണ് 'എന്‍ടിആര്‍ 30' എന്ന് താല്‍ക്കാലികമായി പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം.

Saif Ali Khan is said to play the villain: പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം ചിത്രത്തില്‍ സെയ്‌ഫ്‌ അലി ഖാനും വേഷമിടും. ജൂനിയര്‍ എന്‍ടിആറിന്‍റെ വില്ലനായാണ് സെയ്‌ഫ്‌ അലി ഖാന്‍ എത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചന. സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കാനായി സെയ്‌ഫ് കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ സിനിമയുടെ പൂജ ദിനത്തില്‍ ഇക്കാര്യം അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അറിയിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

NTR 30 shooting locations: ഹൈദരാബാദ്, വിശാഖപട്ടണം, ഗോവ എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം. ധാരാളം വിഎഫ്‌എക്‌സുകളും ചിത്രത്തില്‍ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സെമി പീരിയോഡ് പശ്ചാത്തലത്തിലായാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുക. ഇതിനായി ഒരു തുറമുഖവും സാങ്കൽപ്പിക ദ്വീപും സജ്ജീകരിക്കും. യുവസുധ ആര്‍ട്ട്‌സിന്‍റെ ബാനറില്‍ ഹരി കൃഷ്‌ണ കെയാണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മാണം.

Jr NTR is irritated when achor asks NTR 30 updates: കല്യാണ്‍ റാം അഭിനയിച്ച 'അമിഗോസി'ന്‍റെ പ്രീ റിലീസ് ഇവന്‍റില്‍, അവതാരകന്‍ ജൂനിയര്‍ എന്‍ടിആറിനോട്, 'എന്‍ടിആര്‍ 30' നെ കുറിച്ചുള്ള അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ ചോദിച്ചതും താരം അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. എല്ലായിപ്പോഴും സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്‌ക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നത് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് താരം ആരാധകരോട് പറഞ്ഞു. ആരാധകര്‍ സിനിമയുടെ അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ അത് പങ്കിടാന്‍ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ടീം മുഴുവന്‍ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാകുമെന്നും ജൂനിയര്‍ എന്‍ടിആര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Jr NTR says team comes under pressure when fans demand updates: 'ഞങ്ങൾ ഒരു സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ചിലപ്പോള്‍ പങ്കിടാൻ തക്കതായ ഒരു വിവരങ്ങളും ഉണ്ടാകാറില്ല. ദിവസേനയോ മണിക്കൂർ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ പങ്കിടുന്നത് ഞങ്ങള്‍ക്ക് തുടരാനാവില്ല. നിങ്ങളുടെ ആവേശം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ, ചിലപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സംവിധായകനെയും നിര്‍മാതാവിനെയും കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. സമ്മർദത്തെ തുടര്‍ന്ന്, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ മൂല്യമില്ലാത്ത അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ പങ്കിടുന്നു. അത് ആരാധകരെ കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നു.' -ജൂനിയര്‍ എന്‍ടിആര്‍ പറഞ്ഞു.

