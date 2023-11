മലയാളികളുടെ പ്രിയ താരം ജോജു ജോർജ് നായകനായ 'പുലിമട' പ്രേക്ഷകരുടെ സ്വീകരണ മുറികളിലേക്ക് എത്തുന്നു. എ കെ സാജൻ സംവിധാനം ചെയ്‌ത സിനിമയുടെ ഒടിടി റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു (Joju George starrer Pulimada ott release). നവംബര്‍ 23ന് 'പുലിമട' ഒടിടിയിൽ പ്രദര്‍ശനം ആരംഭിക്കും. നെറ്റ്‌ഫ്ലിക്‌സാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ഒടിടി റൈറ്റ്‌സ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് (Pulimada will start streaming on Netflix from November 23).