ഒ രിടവേളയ്‌ക്ക് ശേഷം ജയറാം മലയാളത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് 'അബ്രഹാം ഓസ്‌ലര്‍'. മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തിനായി ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് സിനിമാസ്വാദകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. സിനിമ എപ്പോൾ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ ഉത്തരമായിരിക്കുന്നു (Jayaram starrer Abraham Ozler release date out).

'അബ്രഹാം ഓസ്‌ലര്‍' 2024 ജനുവരി 11 ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. ക്രിസ്‌മസ് റിലീസ് ആയി സിനിമ എത്തുമെന്നാണ് അണിയറക്കാര്‍ സെപ്റ്റംബറില്‍ അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ചിത്രം ക്രിസ്‌മസിന് ഉണ്ടാവില്ല, മറിച്ച് ജനുവരിയിലാണ് എത്തുകയെന്നാണ് നിർമാതാക്കൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ('Abraham Ozler' will hit the theaters on January 11).