ഇന്ദ്രന്‍സ് (Indrans) കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തില്‍ എത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് നൊണ. നൊണയുടെ ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പോസ്‌റ്റര്‍ റിലീസ് ചെയ്‌തു (Nona First Look Poster). വളരെ കൗതുകം ഉണര്‍ത്തുന്നതാണ് നൊണയുടെ ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പോസ്‌റ്റര്‍. ഇന്ദ്രന്‍സിനൊപ്പം നിരവധി താരങ്ങളും ഫസ്‌റ്റ്‌ ലുക്കിലുണ്ട്. ഇന്ദ്രന്‍സ് തന്നെയാണ് തന്‍റെ ഫേസ്‌ബുക്ക് പേജിലൂടെ നൊണയുടെ ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പങ്കുവച്ചത് (Indrans shared Nona First Look Poster).