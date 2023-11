രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ അവസാനഘട്ട ഒരുക്കങ്ങളുമായി തലസ്ഥാന നഗരം (International Film Festival of Kerala 2023). ഡിസംബര്‍ 8 മുതല്‍ 15 വരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ഐഎഫ്‌എഫ്‌കെയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സിനിമ വിഭാഗത്തില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടിക പുറത്ത് (India Cinema Now category movies in IFFK 2023).