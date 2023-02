Heeramandi teaser released: പ്രശസ്‌ത സംവിധായകന്‍ സഞ്‌ജയ് ലീല ബന്‍സാലിയുടേതായി അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ പ്രോജക്‌ടാണ് 'ഹീറാമണ്ഡി'. വെബ്‌ സീരീസ് ആയി എടുത്ത 'ഹീറാമണ്ഡി'യുടെ ടീസര്‍ അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടു. നെറ്റ്‌ഫ്ലിക്‌സിലാണ് സഞ്ജയ്‌ ലീല ബന്‍സാലിയുടെ ഇതിഹാസ സീരീസ് വരുന്നത്.

Teaser introduces the viewers to the world of Heeramandi: വേശ്യകള്‍ രാജ്ഞികളായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്‍റെ നേര്‍കാഴ്‌ചയാണ് 'ഹീറാമണ്ഡി'യുടെ ടീസര്‍. അദിതി റാവു ഹൈദരി, മനീഷ കൊയ്‌രാള, സൊനാക്ഷി സിന്‍ഹ, റിച്ച ചദ്ദ, ഷര്‍മിന്‍ സെഗല്‍, സഞ്ജീദ ഷെയ്‌ഖ് എന്നിവർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വേശ്യകളുടെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ടീസറില്‍ ഹൈലൈറ്റാകുന്നത്.

Sanjay Leela Bhansali about Heeramandi: തന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും കടുപ്പമേറിയ പ്രോജക്‌ടാണ് ഹീരാമണ്ഡി എന്നാണ് പുതിയ പ്രോജക്‌ടിനെ കുറിച്ച് സംവിധായകന്‍ സഞ്ജയ്‌ ലീല ബന്‍സാലി പറയുന്നത്. എട്ട് വ്യത്യസ്‌ത സിനിമകള്‍ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഇതെന്നും ഓരോ എപ്പിസോഡും ഒരു മുഴുനീള ഫീച്ചര്‍ ഫിലിം പോലെയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

Netflix Co CEO Ted Sarandos praises Sanjay Leela Bhansali: സഞ്ജയ്‌ ലീല ബന്‍സാലിയെ പ്രശംസിച്ച് നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിന്‍റെ കോ സിഇഒ ടെഡ് സരൻഡോസ്‌ രംഗത്തെത്തി. 'നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിൽ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മികച്ച സ്രഷ്‌ടാക്കളുമായി സഹകരിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു.

Netflix Co CEO about Sanjay Leela Bhansali: സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലി ഒരു യഥാർഥ ദർശകനാണ്. അദ്ദേഹവുമായി സഹകരിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. അതുല്യമായ സൗന്ദര്യ ശാസ്‌ത്രത്തിനും കഥ പറച്ചിലിനും പേരുകേട്ട സിനിമ നിർമാതാവ് സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന സ്ട്രീമിങ്‌ ഇതിഹാസമായ 'ഹീരാമാണ്ഡി' ഉടൻ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ സ്‌പെയ്‌സിലേക്ക് കടക്കും' -ടെഡ് സരൻഡോസ് പറഞ്ഞു.