Garudan shoot wrap: സുരേഷ് ഗോപി, ബിജു മേനോന്‍ എന്നിവര്‍ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളില്‍ എത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ഗരുഡന്‍'. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം അവസാനിച്ചു. 'ഗരുഡന്‍' പുതിയ പോസ്‌റ്ററും പുറത്തിറങ്ങി. ഇക്കാര്യം സുരേഷ് ഗോപിയാണ് തന്‍റെ ഫേസ്‌ബുക്ക് പേജിലൂടെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Garudan will release soon: 'ഗരുഡന്‍' ചിത്രീകരണം അവസാനിച്ചുവെന്നും ഉടന്‍ തന്നെ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുമെന്നും കുറിച്ച് കൊണ്ടാണ് താരം പുതിയ പോസ്‌റ്റര്‍ ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. സുരേഷ് ഗോപിയും ബിജു മേനോനുമാണ് പോസ്‌റ്ററില്‍. പോസ്‌റ്റര്‍ പങ്കുവച്ചതിന് പിന്നാലെ നിരവധി പേര്‍ കമന്‍റുകളുമായി രംഗത്തെത്തി. ബിജു മേനോനും പോസ്‌റ്റര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

Once again Suresh Gopi and Biju Menon team up: നീണ്ട ഇടവേളയ്‌ക്ക് ശേഷമാണ് സുരേഷ് ഗോപിയും ബിജു മേനോനും 'ഗരുഡനി'ലൂടെ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നത്. 12 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഈ സൂപ്പര്‍ കോമ്പോ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുമ്പോള്‍ ആരാധകരുടെ ആവേശത്തിനും അതിരില്ല.

Garudan motion poster: അടുത്തിടെ 'ഗരുഡന്‍റെ' മോഷന്‍ പോസ്‌റ്ററും പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. സുരേഷ്‌ ഗോപിയുടെയും ബിജു മേനോന്‍റെയും കണ്ണുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു മോഷന്‍ പോസ്‌റ്റര്‍. ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലര്‍ ചിത്രമാകും 'ഗരുഡന്‍' എന്നാണ് ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ പോസ്‌റ്ററുകളും മോഷന്‍ പോസ്‌റ്ററും നല്‍കുന്ന സൂചന.

Garudan cast and crew: അരുണ്‍ വര്‍മയാണ് സംവിധാനം. നടനും സംവിധായകനുമായ മേജര്‍ രവിക്കൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുള്ള അരുണ്‍ വര്‍മ നിരവധി പരസ്യ ചിത്രങ്ങള്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസ് തിരക്കഥയും ജിനേഷ് കഥയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. 'അഞ്ചാം പാതിര'യ്‌ക്ക് ശേഷം മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസ് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്ന മറ്റൊരു ത്രില്ലര്‍ ചിത്രം കൂടിയാണ് 'ഗരുഡന്‍'. മാജിക് ഫ്രെയിംസാണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മാണം. മിഥുന്‍ മാനുവലും മാജിക് ഫ്രെയിംസും ഒന്നിക്കുന്ന ആദ്യ ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

അജയ്‌ ഡേവിഡ് കാച്ചപ്പിള്ളിയാണ് സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ തന്നെ 'പാപ്പന്‍' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചതും അജയ്‌ ഡേവിഡ് കാച്ചപ്പിള്ളിയാണ്. ശ്രീജിത്ത് സാരംഗ് എഡിറ്റിംഗും ജേക്‌സ്‌ ബിജോയ് സംഗീതവും നിര്‍വഹിക്കുന്നു. റോണക്‌സ് സേവ്യര്‍ മേക്കപ്പും സ്‌റ്റെഫി സേവ്യര്‍ കോസ്റ്റ്യൂമും ഒരുക്കുന്നു.

Suresh Gopi Biju Menon movies: അതേസമയം 'ഒറ്റക്കൊമ്പന്‍' എന്ന സിനിമയിലും സുരേഷ് ഗോപിയും ബിജു മേനോനും ഒന്നിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. എന്നാല്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നവാഗതനായ മാത്യൂസ് തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആക്ഷന്‍ ഡ്രാമ ചിത്രമാണ് 'ഒറ്റക്കൊമ്പന്‍'. നേരത്തെ 'പത്രം', 'എഫ്‌ഐആര്‍', 'രണ്ടാം ഭാവം', 'കളിയാട്ടം', 'കിച്ചാമണി എംബിഎ', 'ക്രിസ്റ്റ്യന്‍ ബ്രദേഴ്‌സ്‌' എന്നീ ചിത്രങ്ങളില്‍ ഇരുവരും ഒന്നിച്ചഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

'ക്രിസ്റ്റ്യന്‍ ബ്രദേഴ്‌സി'ലാണ് ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ ഇരുവരും ഒന്നിച്ചെത്തിയത്. 2018ല്‍ ജോഷി സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രത്തില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍, ദിലീപ്, ശരത് കുമാര്‍ എന്നിവരും മുഖ്യ വേഷങ്ങളില്‍ എത്തിയിരുന്നു.

