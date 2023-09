ആ ക്ഷൻ മാസ്‌ എന്‍റര്‍ടെയിനര്‍ ചിത്രങ്ങളാല്‍ പേരുകേട്ട തെലുഗു സംവിധായകനാണ് പുരി ജഗന്നാഥ് (Puri Jagannadh). അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ 57-ാം ജന്മദിനമാണ് ഇന്ന് (Puri Jagannadh Birthday). ഈ പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ നിരവധി പേരാണ് സംവിധായകന് ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് (Double ISMART team's birthday wish to Puri Jagannadh).

'ഡബിള്‍ ഐസ്‌മാർട്ട് ശങ്കറി'ല്‍ ബിഗ് ബുൾ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് സഞ്ജയ് ദത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സിനിമയിലെ സഞ്ജയ്‌ ദത്തിന്‍റെ ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പോസ്‌റ്റർ നേരത്തെ നിര്‍മാതാക്കള്‍ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു (Sanjay Dutt First Look in Double ISMART). താരത്തിന്‍റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് നിര്‍മാതാക്കള്‍ സഞ്ജയ്‌ ദത്തിന്‍റെ ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പോസ്‌റ്റര്‍ പുറത്തുവിട്ടത്.