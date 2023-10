ഐഎഫ്എഫ്കെയ്‌ക്ക് (ഇന്‍റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള) എതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി സംവിധായകൻ ഷിജു ബാലഗോപാൽ (Director Shiju Balagopalan Against IFFK). മേളയിലേക്ക് സമര്‍പ്പിച്ച തന്‍റെ സിനിമ 'എറാൻ' കാണാൻ പോലും ജൂറി തയാറായില്ലെന്ന് സംവിധായകൻ ഷിജു ബാലഗോപാലൻ ആരോപിച്ചു. ഒരു സെക്കന്‍റ് പോലും കാണാതെ ജൂറി സിനിമ തിരസ്‌കരിച്ചു എന്നത് ഞെട്ടിച്ചെന്നും പരിഗണനയ്‌ക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും കാണുക എന്ന പ്രാഥമിക കടമ പോലും ഇവിടെ ലംഘിക്കപ്പെട്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി (IFFK Jury Didn't See Film says Director Shiju Balagopalan).