ഗാനം യൂട്യൂബ് ട്രെന്‍ഡിംഗിലും ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യൂട്യൂബ് ട്രെന്‍ഡിംഗില്‍ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് 'പെണ്ണിന്‍റെ പേരല്ല തങ്കമണി' ഗാനം (Penninte Peralla song on Youtube trending). ബിടി അനില്‍ കുമാറിന്‍റെ ഗാന രചനയില്‍ വില്യം ഫ്രാന്‍സിസിന്‍റെ സംഗീതത്തില്‍ വില്യം ഫ്രാന്‍സിസ് തന്നെയാണ് ഈ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് (Thankamani first song on Youtube trending).

നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ 'തങ്കമണി'യുടെ ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പോസ്‌റ്ററും മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു (Thankamani First Look). ചിത്രത്തിലെ ദിലീപിന്‍റെ ലുക്കാണ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടത് (Dileep look from Thankamani).