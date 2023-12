'നിലവുക്ക് എൻമേൽ എന്നടീ കോപം' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ മോഷൻ പോസ്റ്റർ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഒരു റൊമാന്‍റിക്-കോമഡി എന്‍റർടെയിനർ ആയിരിക്കും ഈ ചിത്രം എന്നാണ് സൂചന. 'എ യൂഷ്വൽ ലവ് സ്റ്റോറി' എന്ന ടാ​ഗ് ലൈനുമായാണ് 'നിലവുക്ക് എൻമേൽ എന്നടീ കോപം' വരുന്നത് (Dhanush's directorial project Nilavukku Emel Enadi Kobam first look out).