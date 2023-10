യുവി ക്രിയേഷൻസിന്‍റെ ബാനറിൽ തെലുഗു സിനിമാലോകത്തെ മെഗാസ്റ്റാർ ചിരഞ്ജീവി (Chiranjeevi) നായകനായെത്തുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം 'മെഗാ 156' ന്‍റെ പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടു (Mega 156 Title Poster Is Out). ദസറ ദിനത്തിലാണ്‌ നിര്‍മാതാക്കള്‍ ചിത്രത്തിന്‍റെ പുതിയ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തിറക്കിയത്‌. ത്രിശൂലവും സ്ഫോടനവും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന പശ്ചാത്തലമാണ്‌ പോസ്റ്ററിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ദസറ ആശംസകൾ നേര്‍ന്നുക്കൊണ്ട്‌ മെഗാ മാസ്സ് ബിയോണ്ട് യൂണിവേഴ്‌സിനായി 'മെഗാ 156' ആരംഭിക്കുന്നു (Mega Mass Beyond Universe) എന്ന്‌ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്‌.