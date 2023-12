ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടിൽ പെരുമഴ നാശം വിതച്ച വാർത്തയാണ് എങ്ങും. മിഷോങ് ചുഴലിക്കാറ്റിന്‍റെ (Cyclone Michaung) പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തമിഴ്‌നാട്ടിലും പുതുച്ചേരിയിലും ഉൾപ്പടെ വ്യാപക മഴ പെയ്‌തിറങ്ങിയത്. ഇപ്പോഴിതാ ചെന്നൈ പ്രളയത്തില്‍ കുടുങ്ങിയ ബോളിവുഡ് നടന്‍ ആമിര്‍ ഖാനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ വാർത്തയാണ് പുറത്തുവരുന്നത് (Aamir Khan rescued after being stranded for over 24 hours).