Actress opens up about her abusive relationship: തന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ബോളിവുഡ് നടി. പ്രശസ്‌ത ബോളിവുഡ് നിര്‍മാതാവുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്ന സമയത്തെ ദുരനുഭവമാണ് മോഡല്‍ കൂടിയായ നടി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. തന്‍റെ മുന്‍ കാമുകനും നിര്‍മാതാവുമായ ഗൗരവ് ദോഷിയ്‌ക്കെതിരെയാണ് നടിയുടെ ഗുരുതര ആരോപണം.

Gaurang Doshi reportedly abused actress physically: ഗൗരവ് ദോഷിയുമായുള്ള 14 മാസത്തെ ബന്ധത്തില്‍ നിര്‍മാതാവ് തന്നെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ചതായാണ് നടിയുടെ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തല്‍. തനിക്ക് 20 വയസുള്ളപ്പോള്‍ ആയിരുന്നു താന്‍ പ്രശസ്‌ത നിര്‍മാതാവുമായി പ്രണയത്തിലാകുന്നത് എന്നും നിര്‍മാതാവ് തന്‍റെ മുഖത്തും സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിലും പഞ്ച് ചെയ്‌തുവെന്നും നടി വെളിപ്പെടു‍ത്തി. ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാമിലൂടെ ഒരു വീഡിയോ പങ്കുവച്ച് കൊണ്ടായിരുന്നു നടി തന്‍റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് തുറന്ന് പറഞ്ഞത്.

Actress Instagram post against Gaurang Doshi: 'ഞാന്‍ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. അയാള്‍ ഒരു പ്രശസ്‌ത നിര്‍മാതാവായിരുന്നു. എന്നാല്‍ താമസിയാതെ കാര്യങ്ങള്‍ മാറി. അയാള്‍ എന്നെ അധിക്ഷേപിച്ചു. എന്‍റെ മുഖത്തും സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിലും അയാള്‍ പഞ്ച് ചെയ്‌തു. എന്‍റെ ഫോണ്‍ പിടിച്ചുവാങ്ങിയ ശേഷം ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ എന്നെ നിര്‍ബന്ധിച്ചു.

Actress against producer Gaurang Doshi: 14 മാസത്തോളം അയാള്‍ എന്നെ ആരുമായും സംസാരിക്കാന്‍ അനുവദിച്ചില്ല. ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം അയാള്‍ എന്‍റെ വയറ്റില്‍ അടിച്ചു. ഞാന്‍ ഓടിപ്പോയി. പിന്നീട്‌ ഞാന്‍ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം താമസിക്കാന്‍ മടങ്ങി പോയി. ഞാന്‍ അനുഭവിച്ച ആഘാതത്തില്‍ നിന്നും കരകയറാന്‍ മാസങ്ങള്‍ എടുത്തു.

Attacked Actress recover after a long time: പതുക്കെ എനിക്കേറ്റവും ഇഷ്‌ടമുള്ള അഭിനയ ലോകത്തിലേയ്‌ക്ക് ഞാന്‍ മടങ്ങിയെത്തി. ഇതിന് കുറച്ച് സമയം എടുത്തു. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാന്‍ സന്തോഷവതിയാണ്. സ്‌നേഹം പോലും ഞാന്‍ കണ്ടെത്തി'- പങ്കുവച്ച് വീഡിയോയില്‍ നടി കുറിച്ചു.

Attacked Actress penned about her blessings: ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കാന്‍ മാത്രമെ കഴിയൂ.. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ പാഠങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളില്‍ ചിലത് സംഭവിക്കുക. നിങ്ങള്‍ അത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത്.. അതിനാല്‍ ജീവിതത്തിന്‍റെ മാന്ത്രികതയില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നിര്‍ത്തരുത്. പ്രപഞ്ചം നിങ്ങളെ അത്‌ഭുതപ്പെടുത്തട്ടെ... ഞാന്‍ ഇപ്പോഴും യക്ഷിക്കഥകളില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു..

Attacked actress latest movies: ഫര്‍ഹാന്‍ അക്തറിന്‍റെ ഇന്‍സൈഡ് എഡ്‌ജ് 2, നാഗേഷ് കുകുനൂറിന്‍റെ രാഷ്‌ട്രീയ ഡ്രാമ വെബ്‌ സീരീസ് ആയ സിറ്റി ഓഫ് ഡ്രീംസ്‌, മായ, ഹ്രസ്വ ചിത്രം മദര്‍ലാന്‍ഡ്‌ തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു നടിയുടേതായി ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍.

