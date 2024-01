ഭാവന പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന കന്നഡ ചിത്രം 'കേസ് ഓഫ് കൊണ്ടാന' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്. മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായി വേഷമിടുന്ന ചിത്രം ജനുവരി 26ന് തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനം ആരംഭിക്കും (Case of Kondana to release on 26th January 2024).