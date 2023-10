നേരത്തെ 'ആസാദി'യുടെ ഫസ്‌റ്റ്‌ ലുക്ക്, സെക്കന്‍ഡ്‌ ലുക്ക് പോസ്‌റ്ററുകള്‍ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ശ്രീനാഥ് ഭാസിയുടേതായിരുന്നു ഫസ്‌റ്റ്‌ ലുക്ക് പോസ്‌റ്റര്‍ (Azadi first look poster). 'ആസാദി'യുടെ സെക്കന്‍ഡ് ലുക്ക് പോസ്‌റ്റര്‍ വാണി വിശ്വനാഥിന്‍റേതായിരുന്നു (Azadi second look poster). ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ക്യാരക്‌ടര്‍ ടീസര്‍ അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടത്.