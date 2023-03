Ayushmann Khurrana unveils Dream Girl 2 new teaser: ബോളിവുഡ് താരം ആയുഷ്‌മാന്‍ ഖുറാനയുടെ റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന കോമഡി ചിത്രമാണ് 'ഡ്രീം ഗേള്‍ 2'. ഹോളിയോടനുബന്ധിച്ച് 'ഡ്രീം ഗേള്‍ 2'വിന്‍റെ ടീസര്‍ പുറത്തിറങ്ങി. ആയുഷ്‌മാന്‍ ഖുറാന തന്‍റെ ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാം പേജിലൂടെ ടീസര്‍ പങ്കുവച്ചു.

Ayushmann shared the teaser which he captioned: 'ഹോളിക്കൊപ്പം പൂജയും വരുന്നു.. നിറങ്ങള്‍ കാണാന്‍ സ്വപ്‌ന സുന്ദരിയും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 'ഡ്രീം ഗേള്‍ 2' ജൂലൈ ഏഴിന്‌ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും' -ഇപ്രകാരം കുറിച്ച് കൊണ്ടാണ് ആയുഷ്‌മാന്‍ ഖുറാന 'ഡ്രീം ഗേള്‍ 2' ടീസര്‍ ഇന്‍സ്‌റ്റയില്‍ പങ്കുവച്ചത്.

Ayushmann dressed up as a woman and also mimicking a female voice: ആയുഷ്‌മാന്‍ ഖുറാന, സ്‌ത്രീ വേഷം ധരിച്ച്, സ്‌ത്രീ ശബ്‌ദം അനുകരിച്ച് ഫോണില്‍ സംസാരിക്കുന്നതാണ് ടീസറില്‍ ദൃശ്യമാവുക. പൂജ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തില്‍ ആയുഷ്‌മാന്‍ ഖുറാന അവതരിപ്പിക്കുക. അതേസമയം പൂജയുടെ പൂര്‍ണമുഖം വീഡിയോയില്‍ കാണിക്കുന്നില്ല. വീഡിയോയില്‍ ആയുഷ്‌മാന്‍ ഖുറാന രണ്‍ബീര്‍ കപൂറിനോട് ഫോണില്‍ സംസാരിക്കുന്നതാണ് കാണാനാവുക.

Ayushmann can be heard speaking to actor Ranbir Kapoor: 'ഹലോ, ഞാന്‍ പൂജയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. താങ്കള്‍ ആരാണ്?', സ്വപ്‌ന സുന്ദരി ചോദിച്ചു. രണ്‍ബീര്‍ കപൂറിന്‍റെ 'ബച്ച്‌നാ ഏ ഹസീനോ' എന്ന ഗാന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ 'നീ എന്‍റെ ശബ്‌ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലേ?' -എന്നാണ് ഫോണ്‍ കോളിന്‍റെ മറുവശത്ത് നിന്നും പ്രതികരണം ഉണ്ടായത്.

Ayushmann says ek number ke jhoote ho tum: 'നിങ്ങള്‍ ഒന്നാന്തരം നുണയനാണ്... എനിക്ക് വിവാഹ വാഗ്‌ദാനം നല്‍കി, നീ മറ്റൊരാളെ വിവാഹം കഴിച്ചു' -ആയുഷ്‌മാന്‍ ഖുറാനയുടെ കഥാപാത്രം ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞു. 'എല്ലാം കിംവദന്തി ആണ്' -മറുപടിയായി മറുകോളര്‍ പറഞ്ഞു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഒരു സ്‌ത്രീ ശബ്‌ദത്തില്‍ - 'നീ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആര്‍കെ?' സ്‌ത്രീ ശബ്‌ദത്തോട് ആരുമില്ലെന്ന് മറുപടിയും നല്‍കി.

Ayushmann asks Kapoor Ke Bina Pooja kaise hogi: 'ജൂട്ടേ..മക്കാര്‍, നിങ്ങള്‍ എപ്പോഴാണ് കണ്ടുമുട്ടുന്നത്? എന്‍റെ നിറങ്ങള്‍ കാണിക്കാന്‍ ഞാന്‍ ജൂലൈ ഏഴിന് വരും. ഉറപ്പായും വരണം. കപൂര്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ പൂജ എങ്ങനെയിരിക്കും' -ആയുഷ്‌മാന്‍ ഖുറാന പറഞ്ഞു.

Ranbir s Tu Jhoothi Main Makkaar release: സിനിമയുടെ രസകരമായ പ്രൊമോ ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുത്തു. രണ്‍ബീര്‍ കപൂറിന്‍റെ 'തൂ ജൂട്ടെ മേം മക്കാര്‍' ഇന്നാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. ഇതേതുടര്‍ന്നാണ് രണ്‍ബീറിന്‍റെയും ആയുഷ്‌മാന്‍ ഖുറാനയുടെയും സിനിമകളുടെ പ്രൊമോഷന്‍ വ്യത്യസ്‌ത രീതിയില്‍ അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടത്.

Dream Girl 2 is the sequel of Dream Girl: 2019ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ഡ്രീം ഗേളിന്‍റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ബാലാജി ടെലിഫിലിംസിന്‍റെ 'ഡ്രീം ഗേള്‍ 2'. ആദ്യ ഭാഗം ബോക്‌സോഫിസില്‍ വന്‍ ഹിറ്റായിരുന്നു.

Dream Girl 2 is all set to hit the theatres on July 7: ആയുഷ്‌മാന്‍ ഖുറാനയെ കൂടാതെ, അനന്യ പാണ്ഡെ, അന്നു കപൂര്‍, പരേഷ് റാവല്‍, അസ്രാനി, മന്‍ജോത് സിംഗ്, വിജയ് റാസ് എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ജൂലൈ ഏഴിനാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നത്.

