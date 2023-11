ആസിഫ് അലിയെ (Asif Ali) കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കി പ്രജേഷ് സെൻ ജി തിരക്കഥയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിച്ച ചിത്രമാണ് 'ഹൗഡിനി ദി കിംഗ് ഓഫ് മാജിക്' (Houdini The King of Magic). 'ഹൗഡിനി'യുടെ ചിത്രീകരണം കോഴിക്കോട് പൂര്‍ത്തിയായി (Houdini The King of Magic Shooting Ends). രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്‌പ്പൂര്‍, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം.