Arjun Sarja announced dream project with Mohanlal: മോഹന്‍ലാലുമായി വീണ്ടും ഒന്നിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പില്‍ തെന്നിന്ത്യന്‍ താരം അര്‍ജുന്‍ സര്‍ജ. മോഹന്‍ലാലിനെ നായകനാക്കി പുതിയ സിനിമ ഒരുക്കാന്‍ പദ്ധിയുണ്ടെന്ന് അര്‍ജുന്‍ സര്‍ജ അറിയിച്ചു. അതേസമയം ഈ ചിത്രം ഉടന്‍ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് വിവരങ്ങളൊന്നും അര്‍ജുന്‍ സര്‍ജ പങ്കുവച്ചിട്ടില്ല.

Arjun Sarja s new announcement in Martin teaser launch: ധ്രുവ സര്‍ജ നായകനായെത്തുന്ന 'മാര്‍ട്ടിന്‍' എന്ന സിനിമയുടെ ടീസര്‍ ലോഞ്ചിനിടെയായിരുന്നു അര്‍ജുന്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു ടീസര്‍ ലോഞ്ച്. സംവിധായകന്‍ റാം ലക്ഷ്‌മണ അടക്കമുള്ളവര്‍ ടീസര്‍ ലോഞ്ചില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

Martin story written by Arjun Sarja: അര്‍ജുന്‍ സര്‍ജയാണ് 'മാര്‍ട്ടിന്‍റെ' കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ആക്ഷന്‍ പാക്ക്‌ഡ്‌ ചിത്രമാണ് 'മാര്‍ട്ടിന്‍' എന്നാണ് ടീസര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അന്‍വേഷി ജെയിന്‍, വൈഭവി ഷാന്‍ഡില്യ, മാളവിക അവിനാഷ്, ചിക്കണ്ണ, നികിതിന്‍ ധീര്‍, അച്യൂത് കുമാര്‍, നവാബ്‌ ഷാ, രോഹിത് പഥക് തുടങ്ങിയവരാണ് 'മാര്‍ട്ടിനില്‍' മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

Arjun Sarja in Marakkar Lion of the Arabian sea: മോഹന്‍ലാല്‍ പ്രിയദര്‍ശന്‍ ചിത്രം 'മരക്കാര്‍ അറബിക്കടലിന്‍റെ സിംഹ'ത്തില്‍ അര്‍ജുന്‍ സര്‍ജ പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ചിത്രത്തില്‍ മികച്ച പ്രകടനാണ് അര്‍ജുന്‍ കാഴ്‌ചവച്ചത്. സിനിമയ്‌ക്ക് ദേശീയ പുരസ്‌കാരവും ലഭിച്ചിരുന്നു. ആശിര്‍വാദ് സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച ചിത്രത്തില്‍ മഞ്ജു വാര്യര്‍, സുനില്‍ ഷെട്ടി, കീര്‍ത്തി സുരേഷ്, പ്രണവ് മോഹന്‍ലാല്‍, നെടുമുടി വേണു, മുകേഷ് തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങള്‍ അണിനിരന്നിരുന്നു.

