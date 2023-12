യുവ എഴുത്തുകാരൻ അഖിൽ പി ധർമ്മജൻ രചിച്ച, വായനാക്കാരിൽ നിന്നും മികച്ച പ്രതികരണം നേടിയ നോവൽ 'റാം c/o ആനന്ദി' സിനിമയാകുന്നു. നവാഗതയായ അനുഷ പിള്ളയാണ് ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. വെൽത്ത് ഐ സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറിൽ വിഘ്‌നേഷ് വിജയകുമാറാണ് പുസ്‌തകം സിനിമായാക്കുന്നത് (Anusha Pillai to film Akhil P Dharmajan's 'Ram c/o Anandi' Novel).