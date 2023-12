രാകേഷ് രവി രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന 'അന്ത്യ കുമ്പസാരം' സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത് (Andhya Kumbasaram Movie First Look Poster Out). ഒരു വയസുള്ള കുഞ്ഞാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നത് എന്ന സവിശേഷതയുമായാണ് 'അന്ത്യ കുമ്പസാരം' സിനിമ എത്തുന്നത്. സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം ചർച്ചയാവുകയാണ് (Andhya Kumbasaram Movie starring one year old girl as central character).