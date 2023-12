അദിവി ശേഷ് നായകനായെത്തുന്ന ആക്ഷൻ സ്‌പൈ ത്രില്ലർ ചിത്രമാണ് 'ജി2'. വിനയ് കുമാർ സിരിഗിനീഡി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ പാൻ - ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് ഹൈദരാബാദിൽ തുടക്കം (G2 movie Starring Adivi Sesh shooting in progress). ബനിത സന്ധുവാണ് 'ജി2'വിലെ നായിക (Banita Sandhu as heroine in Adivi Sesh's G2).