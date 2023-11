'അച്ചുതന്‍റെ അവസാന ശ്വാസം' ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പോസ്‌റ്റര്‍ റിലീസ് ചെയ്‌തു (Achuthan s Last Breath First Look Poster). 'മറിയം', ചട്ടമ്പി', 'സാജന്‍ ബേക്കറി', 'അപ്പന്‍' എന്നീ സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ജോസഫ്‌ ചിലമ്പന്‍ (Joseph Chilamban) കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് 'അച്ചുതന്‍റെ അവസാന ശ്വാസം' (Achuthan s Last Breath). നവാഗതനായ അജയ് ആണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥയും സംവിധാനവും.