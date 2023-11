ഹൈദരാബാദ് : ഈ വർഷം നടക്കുന്ന 54-ാമത് ഇന്ത്യൻ ഇന്‍റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ (ഐഎഫ്എഫ്ഐ) പ്രശസ്‌ത ഹോളിവുഡ് നടനും നിർമ്മാതാവുമായ മൈക്കൽ ഡഗ്ലസിനെ സത്യജിത് റേ എക്‌സലൻസ് ഇൻ ഫിലിം ലൈഫ് ടൈം അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കും. (Michael Douglas will be honored with the Satyajit Ray Excellence in Film Lifetime Award) നവംബർ 20 മുതൽ 28 വരെ ഗോവയിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് നാഷണൽ ഫിലിം ഡെവലപ്‌മെന്‍റ് കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും. (54th International Film Festival of India)