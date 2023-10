ഗോ വയില്‍ നടക്കുന്ന 54-ാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ (ഐഎഫ്എഫ്ഐ) ഇന്ത്യന്‍ പനോരമയിൽ ഉദ്ഘാടന ചിത്രമായി മലയാള സിനിമ 'ആട്ടം' (Aattam) പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കും (54th International Film Festival of India). 25 ഫീച്ചർ സിനിമകളും 20 നോൺ ഫീച്ചർ സിനിമകളുമാണ് ഈ വര്‍ഷം ഇന്ത്യന്‍ പനോരമയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 'ഇരട്ട', 'കാതൽ', 'മാളികപ്പുറം', 'ന്നാ താൻ കേസ് കൊട്', 'പൂക്കാലം', '2018' എന്നീ മലയാള ചിത്രങ്ങളും ഫീച്ചർ സിനിമകളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട് (54th IFFI Indian Panorama official selection).

മലയാള ചിത്രം 'ശ്രീ രുദ്രം' നോൺ ഫീച്ചർ വിഭാഗത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 'ആൻഡ്രോ ഡ്രീംസ്' ആണ് നോൺ ഫീച്ചർ വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്ഘാടന ചിത്രം. മുഖ്യധാരാ സിനിമ വിഭാഗത്തിലാണ് ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത, ഇന്ത്യയുടെ ഓസ്‌കർ എൻട്രി ചിത്രം '2018' (2018-Everyone Is A Hero) നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ച 'ദി കേരള സ്റ്റോറി'യും (The Kerala Story) 'വാക്‌സിൻ വാറും' (The Vaccine War) പട്ടികയിലുണ്ട്.

ഫീച്ചർ ഫിലിം വിഭാഗത്തിൽ 'ആരാരിരാരോ' (Aaraariraaro), 'ഡീപ് ഫ്രിഡ്‌ജ്' (Deep Fridge), 'കാന്താര' (Kantara), 'സനാ' (Sanaa), 'വധ്' (Vadh), 'പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ- II' (Ponniyin Selvan-II), 'സിർഫ് ഏക് ബന്ദാ കാഫി ഹേ' (Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai), 'ഗുൽമോഹർ' (Gulmohar) എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. '1947: ബ്രെക്‌സിറ്റ് ഇന്ത്യ' (1947: Brexit India), ആൻഡ്രോ ഡ്രീംസ് (Andro Dreams), 'ബാസൻ' (Baasan), 'ബാക്ക് ടു ദി ഫ്യൂച്ചർ' (Back To The Future), 'ബെഹ്രുപിയ - ദി ഇംപേഴ്‌സിനേറ്റർ' (Behrupiya – The Impersonator), 'നാൻസെയ് നിലം' (Nansei Nilam), 'പ്രദക്ഷിണ' (Pradakshina), 'ദി സീ ആനഡ് സെവൻ വില്ലേജേഴ്‌സ്' (The Sea & Seven Villages) എന്നിവയും പ്രദർശനത്തിനായി ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഫീച്ചർ ഇതര സിനിമകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.