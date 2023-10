ബാലു വർഗീസ്, ആൻ ശീതൾ, അർച്ചന കവി, ലിയോണ ലിഷോയ് എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി സിമയോൺ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് '1. പ്രിൻസസ്സ് സ്‌ട്രീറ്റ്' (Balu Varghese, Ann Sheetal, Archana Kavi and Leona Lishoy in 1. Princess Street). മാക്‌ട്രോ മോഷൻ പിക്‌ചേഴ്‌സിന്‍റെ ബാനറിൽ ലജു മാത്യു ജോയ് നിർമിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തുവന്നു (1. Princess Street First Look Poster). ബാലു വർഗീസും ആൻ ശീതളുമാണ് പോസ്റ്ററിൽ.