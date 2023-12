വിലയിൽ ഒന്നാമനായി തുടരുന്നുവെങ്കിലും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇഞ്ചിയുടെ വിലയിൽ 4 രൂപ കുറഞ്ഞു( Kannur district, the price of ginger has decreased from 160 as 156 ) 160 ൽ നിന്ന് 156 ലേക്ക് താഴ്‌ന്നു.കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ഇഞ്ചി വില മാറ്റമില്ലാതെ 170 ൽ തന്നെ തുടരുകയാണ് കാസർകോട് ഇന്നലെ 110 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന മുരിങ്ങയ്‌ക്ക് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 100 രൂപയായി സവാളയ്ക്ക് കണ്ണൂരിൽ 10 രൂപ കുറഞ്ഞപ്പോൾ കാസർകോട് 1 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത് വിപണിയിലെ മറ്റിനങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വിലയറിയാം.