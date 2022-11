തിരുവനന്തപുരം : സിനിമ പ്രേമികള്‍ക്ക് ദൃശ്യ വിരുന്നൊരുക്കാന്‍ കേരളത്തിലും ഐമാക്‌സ്‌. 12 സ്‌ക്രീനുകളോടുകൂടിയ സൂപ്പര്‍പ്ലക്‌സിനൊപ്പമാണ് തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ ലുലു മാളില്‍ ഐമാക്‌സ്‌ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിക്കുന്നത്. കേരളത്തില്‍ ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ഐമാക്‌സ്‌ തിയേറ്റര്‍. ഫിലിം എക്‌സിബിഷന്‍ കമ്പനി പിവിആര്‍ സിനിമാസ് ആണ് ലുലുമാളില്‍ ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്‌തത്.ഹോളിവുഡ് ചിത്രം 'അവതാര്‍ 2' ആണ് ആദ്യ പ്രദര്‍ശനം. ഡിസംബര്‍ 16നാണ് ഐമാക്‌സില്‍ 'അവതാര്‍ 2' എത്തുക.

IMAX will be opened to the public: ഡിസംബര്‍ അഞ്ച് മുതല്‍ സിനിമ ശാലകള്‍ തുറന്നുകൊടുക്കും. പിവിആര്‍ ലിമിറ്റഡ് ചെയര്‍മാനും മാനേജിംഗ്‌ ഡയറക്‌ടറുമായ അജയ്‌ ബിജ്‌ലി, ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ മാനേജിംഗ്‌ ഡയറക്‌ടറും ചെയര്‍മാനുമായ എം എ യൂസഫലി, പിവിആര്‍ ലിമിറ്റഡ് ജോയിന്‍റ്‌ മാനേജിംഗ് ഡയറക്‌ടര്‍ സഞ്ജീവ് കുമാര്‍ ബിജ്‌ലി എന്നിവര്‍ സംയുക്തമായാണ് വ്യാഴാഴ്‌ച വൈകിട്ട് കേരളത്തില്‍ ഐമാക്‌സിന്‍റെ ഉദ്‌ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചത്.

Sanjeev Kumar Bijli about IMAX: കേരള വിപണിയിൽ ഗ്രൂപ്പിന് വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് സഞ്ജീവ് കുമാർ ബിജ്‌ലി പറഞ്ഞു. 'ലുലു മാളുമായി ചേര്‍ന്ന് ഞങ്ങള്‍ ഒരു വിജയകരമായ സംരംഭം നടത്തി. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഞങ്ങളുടെ വിപുലമായ സ്‌ട്രാറ്റജിക്ക് അനുസൃതമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് ആദ്യത്തെ സൂപ്പര്‍പ്ലക്‌സ്‌ കൊണ്ടുവരുന്നതില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്'-സഞ്ജീവ് കുമാര്‍ ബിജ്‌ലി പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.

IMAX features: വിനോദത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കൊട്ടാര സജ്ജീകരണത്തോടുകൂടിയുള്ള പുതിയ കെട്ടിടം സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും നൂതനമായ സിനിമാശാലയാവുകയാണ്. '12 സ്‌ക്രീന്‍, അന്താരാഷ്‌ട്ര ഹോസ്‌റ്റിംഗ് ഫോര്‍മാറ്റുകളായ ഐമാക്‌സ്‌, 4ഡിഎക്‌സ്‌, പിവിആറിന്‍റെ രണ്ട് ലക്ഷ്വറി ഫോര്‍മാറ്റുകള്‍, എല്‍യുഎക്‌സ്‌ഇ (LUXE) എന്നിവ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മികച്ച അനുഭവമായിരിക്കും നല്‍കുക. മറ്റ് എട്ട് സ്‌ക്രീനുകള്‍ അവസാന നിരയിലെ റിക്‌ലൈനറുകള്‍ക്കൊപ്പം മികച്ച സൗകര്യം പ്രദാനം ചെയ്യും'- പിവിആര്‍ ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞു.

IMAX launch at Thiruvananthapuram: പുതിയ ഐമാക്‌സ്‌ ലോഞ്ചോടുകൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ട് പ്രോപ്പര്‍ട്ടികളിലായി 14 സ്‌ക്രീനുകളും, നാല് പ്രോപ്പര്‍ട്ടികളിലായി ആകെ 27 സ്‌ക്രീനുകളും അടക്കം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ 50 പ്രോപ്പര്‍ട്ടികളിലായി 311 സക്രീനുകളാണ് ആകെ ഉള്ളത്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ അടുത്ത വര്‍ഷത്തെ വിപുലീകരണ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും ബിജ്‌ലി പറഞ്ഞു.

Bijli about expansion plans in south India: 'ബെംഗളൂരുവില്‍ ആകെ 31 സ്‌ക്രീനുകളും ചെന്നൈയില്‍ അഞ്ച് സ്‌ക്രീനുകളും ലോഞ്ച് ചെയ്യും. അള്‍ട്രാ ഹൈ റെസല്യൂഷനോടുകൂടിയുള്ള 2കെ ആര്‍ജിബിയും ലേസര്‍ പ്രൊജക്‌ടറുകളും തിരുവനന്തപുരത്തെ പുതിയ സ്‌ക്രീനുകളിലുണ്ട്.

കൂടാതെ 3ഡി ടെക്‌നോളജിയും വിപുലമായ ഡോള്‍ബി 7.1 ഇമ്മേഴ്‌സീവ് ഓഡിയോയും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഓഡിസ്. ന്യൂഡല്‍ഹി, ബെംഗളൂരു, നോയിഡ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വിജയിച്ച ശേഷമുള്ള രാജ്യത്തെ പിവിആറിന്‍റെ നാലാമത്തെ സൂപ്പര്‍പ്ലക്‌സ് ഫോര്‍മാറ്റാകും ഇത്' - ബിജ്‌ലി പറഞ്ഞു.

Sanjeev Kumar Bijli compares multiplexes and OTT : മൾട്ടിപ്ലക്‌സുകൾ വീടിന് പുറത്തുള്ള വിനോദം നൽകുന്നുവെന്നാണ് സിനിമാശാലകളുടെ സാധ്യതകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെ വ്യാപനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ബിജ്‌ലി മറുപടി പറഞ്ഞത്. 'മികച്ച ശബ്‌ദ സംവിധാനവും ഗംഭീര ദൃശ്യാനുഭവവും ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്‌ത അനുഭവമാകും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമൊപ്പം പുറത്തുപോയി സിനിമ കാണുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുക. ഒടിടികള്‍ക്കും മള്‍ട്ടിപ്ലക്‌സുകള്‍ക്കും ഒരുമിച്ച് നിലനില്‍ക്കാന്‍ കഴിയും.

Kerala first ever IMAX: 'ആര്‍ആര്‍ആര്‍', 'പൊന്നിയിന്‍ സെല്‍വന്‍ 1', 'കാന്താര', 'ദൃശ്യം 2', 'ടോപ് ഗണ്‍ മാവെറിക്' തുടങ്ങി സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റുകള്‍ കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനിടെ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ചു. ഇതിനിടെ നിരവധി നല്ല സിനിമകള്‍ ഒടിടിയിലും പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. അടിസ്ഥാനപരമായി ഒടിടികള്‍ക്കും മൾട്ടിപ്ലക്‌സുകൾക്കും ഒരുമിച്ച് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും. കാഴ്‌ചക്കാർക്ക് വ്യത്യസ്‌തമായ ദൃശ്യാനുഭവം നല്‍കാന്‍ അവയ്ക്ക് കഴിയും'- ബിജ്‌ലി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ഇന്ത്യയിലെയും ശ്രീലങ്കയിലെയും 76 നഗരങ്ങളിലെ 176 ഇടങ്ങളിലായി 876 സ്‌ക്രീനുകളോടെ 2022-2023 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ പിവിആര്‍ അതിന്‍റെ വളര്‍ച്ചയുടെ ആക്കം കൂട്ടുന്നു.