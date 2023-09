എന്താണ് റാബീസ് (What Is Rabies): പിടിപെട്ടാല്‍ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാന്‍ കഴിയാത്ത രോഗമാണ് പേവിഷ ബാധ. റാബീസ് എന്ന വൈറസാണ് ഈ രോഗം പരത്തുന്നത്. മനുഷ്യരില്‍ ഇത്തരം അസുഖം വരുന്നത് വളര്‍ത്ത് മൃഗങ്ങളുടെ ഉമിനീര്‍ വഴിയാണ്.

വൈറസ് ബാധിതരുടെ കണക്ക് (Statistics of Rabies affected people): ലോകമെമ്പാടും വര്‍ഷം തോറും 55,000 മുതല്‍ 60,000 പേരാണ് പേവിഷബാധ മൂലം മരിക്കുന്നതെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയില്‍ മാത്രം പ്രതിവര്‍ഷം ഏകദേശം 20,000 മരണങ്ങളാണ് ഇതുമൂലം സംഭവിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യക്ക് പുറമെ മറ്റ് തെക്ക് കിഴക്കന്‍ ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലും പേവിഷബാധ മൂലം മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇന്ത്യയെ അപേക്ഷിച്ച് മരണ സംഖ്യ 65 ശതമാനം കൂടുതലാണ്.

റാബീസ് വാക്‌സിന്‍ ചരിത്രം (History Of Rabies Vaccine): ഫ്രഞ്ച് ജീവശാസ്‌ത്രജ്ഞനും രസതന്ത്രജ്ഞനുമായ ലൂയി പാസ്‌ചറിന്‍റെ ചരമവാര്‍ഷികമാണ് ലോക റാബീസ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. സെന്‍റര്‍ ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോളര്‍ (Center for Disease Control), ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന (World Health Organization), അലയന്‍സ് ഫോര്‍ റാബീസ് കണ്‍ട്രോളര്‍ (Alliance for Rabies Control) എന്നിവ ചേര്‍ന്നാണ് 2007 മുതല്‍ ഈ ദിനം ആചരിച്ച് തുടങ്ങിയത്. പേവിഷബാധയെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ പഠിക്കുന്നതിന് ഈ ദിനം അവസരമൊരുക്കുന്നു.