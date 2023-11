ആഗോള തലത്തിൽ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് നയരൂപീകരണത്തിലടക്കം സ്‌ത്രീകൾ വലിയ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്ന സമയത്താണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഇപ്പോഴും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ശരിയായ ധാരണയില്ലാത്തതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം (If women do not increase awareness about financial matters there will be trouble).