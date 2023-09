WOMEN RESERVATION BILL FACES CRUCIAL TEST IN RAJYA SABHA

ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ജെപി നദ്ദയും (BJP president JP Nadda) കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും (Congress chief Mallikarjun Kharge) തമ്മിൽ വനിത സംവരണ ബിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലി ചൂടേറിയ തർക്കമാണ് രാജ്യസഭയിൽ അരങ്ങേറിയത്. ബിജെപിയിലെയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിലെയും നേതാക്കൾ മുഖാമുഖം വന്ന ചൂടേറിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഉപരിസഭയിൽ (രാജ്യസഭ) ചർച്ച നടക്കുന്നത് (Debate over the implementation of the Women's Reservation Bill).