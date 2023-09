നോയിഡ : ബൈക്കിലെത്തി 40കാരിയെ വെടിവച്ചുകൊന്ന് അക്രമികള്‍. ഗ്രേറ്റര്‍ നോയിഡയിലാണ് സംഭവം (Woman Shot Dead In Noida). വീട്ടുജോലിയെടുത്ത് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന രാജ്‌കുമാരിയാണ്(40) കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ദാദ്രിയിൽ നിന്ന് സൂരജ്‌പൂരിലേക്ക്‌ ജോലിക്കായി നടന്നുപോകുന്നതിനിടയിലാണ് സംഭവം. രാവിലെ എട്ടരയോടെയാണ് ദാരുണമായ കൊലപാതകം നടന്നത്.

വീട് പിന്നിട്ട് അല്‍പ്പം മുന്നോട്ടുപോയപ്പോഴാണ് രണ്ടുപേർ ബൈക്കിലെത്തി വെടിയുതിർത്തത്. തുടര്‍ന്ന് അക്രമികള്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു. 40കാരിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നതായി ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചു. പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരുടെ സഹോദരിയുമായി തർക്കം നിലനില്‍ക്കുന്നതായി (Dispute with his sister regarding Money) രാജ്‌കുമാരിയുടെ മകൾ അറിയിച്ചെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.