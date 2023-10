ബെലഗാവി (കർണാടക): യുവതിയെ ചെരുപ്പുമാല അണിയിച്ച് പൊതുനിരത്തിലൂടെ നടത്തിച്ചു (Woman Paraded With Garland Of Chappals). ബെലഗാവി ജില്ലയിലെ (Belagavi District) ഗോകക താലൂക്കിലെ ഘടപ്രഭ പട്ടണത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്‌ച (13.10.2023) രാത്രിയാണ് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. ഹണിട്രാപ്പും ബ്ലാക്ക് മെയിലിങും (Honey trap and Blackmailing) നടത്തി പണം തട്ടുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഒരു സംഘം ആളുകള്‍ യുവതിയെ മൃത്യുഞ്ജയ സർക്കിളിൽ ചെരുപ്പുമാല അണിയിച്ച് നടത്തിയത്.