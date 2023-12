ലഖ്‌നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഹൽദി ആഘോഷത്തിനിടയിലേക്ക് മതില്‍ ഇടിഞ്ഞ് വീണ് ഒരു കുട്ടിയുള്‍പ്പടെ നാല് പേര്‍ മരിച്ചു (Four Death In Mau Wall Collapse Accident). മൗ ജില്ലയിൽ ഘോസി പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയില്‍ ഇന്നലെ (ഡിസംബര്‍ 8) ആയിരുന്നു അപകടം (Wall Collapse In Mau UP). അവശിഷ്‌ടങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍പ്പെട്ട് 16 പേര്‍ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് (16 Injured In Mau Wall Collapse Accident).