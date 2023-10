ഭുവനേശ്വർ (ഒഡിഷ): സ്വയം വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കിൽ നിയമിച്ച് ഒഡിഷ സർക്കാർ. മുഖ്യമന്ത്രി നവീൻ പട്‌നായിക്കിന്‍റെ (Chief Minister Naveen Patnaik) സഹായിയായിരുന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വി കെ പാണ്ഡ്യനെയാണ് ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയുടെ പദവിയോടെ '5 ടി & നവീൻ ഒഡിഷ' പദ്ധതിയുടെ (5T and Nabin Odisha) ചെയർമാനായി നിയമിച്ചത് (VK Pandian- Odisha CM's Ex Aide Appointed with Rank of Cabinet Minister). ഒഡിഷ കേഡറിലെ 2000 ബാച്ച് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പാണ്ഡ്യൻ സർക്കാർ സർവീസിൽ നിന്ന് സ്വമേധയാ വിരമിച്ചെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് സർക്കാർ പുതിയ നിയമന ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയത്.