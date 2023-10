ദളപതി വിജയ്‌യുടെ 'ലിയോ' (Thalapathy Vijay Leo) ബോക്‌സോഫിസില്‍ അസാധാരണമായ യാത്രയ്‌ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് (Leo Box Office Collection). റിലീസ് ചെയ്‌ത് ഒരാഴ്‌ച പൂര്‍ത്തിയാക്കുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നു മാത്രം 265.83 കോടി രൂപയാണ് കലക്‌ട് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത് (Leo first week collection).

ഇതോടെ ഇന്ത്യന്‍ ബോക്‌സോഫിസിൽ ചിത്രം 274.83 കോടി രൂപ കലക്‌ട്‌ ചെയ്യും (Leo Total Collection). ഒമ്പത് ദിനം കൊണ്ട് 274 കോടി പിന്നിട്ട് 'ലിയോ' വരും ദിവസങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നു മാത്രമായി 300 കോടി ക്ലബില്‍ ഇടംപിടിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് (Leo close to 300 crore clubs).

2005ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'എ ഹിസ്‌റ്ററി ഓഫ് വയലൻസ്' എന്ന സിനിമയില്‍ നിന്നും പ്രചോദനം ഉള്‍കൊണ്ടാണ് ലോകേഷ് കനകരാജ് 'ലിയോ' (Leo is a homage to A History of Violence) ഒരുക്കിയത്. പാർത്ഥിബൻ പാർത്ഥി ദാസ് എന്ന കഫേ ഉടമയുടെ കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തില്‍ വിജയ്‌ അവതരിപ്പിച്ചത്.