മലപ്പുറം: വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിന്‍ തട്ടി യുവാവിന്‍റെ കാൽപാദം അറ്റുപോയി. ഇന്നലെ രാവിലെ 10.50ന് തിരൂർ മുത്തൂരിൽ വച്ചായിരുന്നു അപകടം. പുറത്തൂർ പടന്നയിൽ അയ്യക്കുട്ടിയുടെ മകൻ ഷാജി (40) ആണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വിട്ട വന്ദേഭാരത് ട്രെയിന്‍ വരുന്നതു കാണാതെ യുവാവ് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് പാളത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്ന് ആർപിഎഫ് പറഞ്ഞു. (A young man's foot was amputated after being hit by a Vande Bharat train).