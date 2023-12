ഇറ്റാവ (ഉത്തര്‍പ്രദേശ്) : ചായക്കടയിലേക്ക് ട്രക്ക് പാഞ്ഞുകയറി മൂന്ന് മരണം. മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് (accident in Up). ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഇറ്റാവ ജില്ലയിലായിരുന്നു അപകടം. ശനിയാഴ്‌ച രാത്രിയിലാണ് സംഭവം.

അമിത വേഗത്തിലെത്തിയ ട്രക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ചായക്കടയിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറുകയായിരുന്നു (Uttar Pradesh Three dead as truck rams into shop). ജാര്‍ഖണ്ഡ് രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള വാഹനമാണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയതെന്ന് സീനിയര്‍ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് സഞ്ജയ് കുമാര്‍ വര്‍മ്മ പറഞ്ഞു.