ശ്രീനഗർ : തെക്കൻ കശ്‌മീരിലെ അനന്ത്‌നാഗിലെ (Anantnag encounter) കോക്കർനാഗിൽ രണ്ട് തീവ്രവാദികളെ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചു (Two Militants Killed In Kokernag ). കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഒരാൾ ലഷ്‌കർ ഇ തൊയ്‌ബ കമാൻഡർ ഉസൈർ ഖാൻ (LeT commander Uzair Khan) ആണ്. കോക്കർനാഗിൽ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ (Kokernag Encounter) മൂന്ന് സൈനികർ വീരമൃത്യു വധിച്ചിരുന്നു. അതിനുള്ള പ്രതികാരം ചെയ്‌തതായി കശ്‌മീർ എഡിജിപി വിജയ് കുമാർ (ADGP Kashmir Vijay Kumar) പറഞ്ഞു.

ഏറ്റുമുട്ടൽ അവസാനിച്ചെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ തീവ്രവാദികൾ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ തെരച്ചിൽ തുടരുമെന്നും എഡിജിപി അറിയിച്ചു. പിർ പഞ്ചൽ കുന്നുകളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് ആക്രമണം നടത്തുന്നതിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട ഉസൈർ ഖാന്‍റെ മൃതദേഹം സുരക്ഷാസേന കണ്ടെടുത്തു. ഇയാള്‍ ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉസൈറിന്‍റെ മൃതദേഹത്തിനൊപ്പം ഓപ്പറേഷൻ നടന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപത്തുനിന്ന് മറ്റൊരു ഭീകരന്‍റെ മൃതദേഹവും കിട്ടി.

Also Read : Anantnag Encounter: അനന്തനാഗ് ഏറ്റുമുട്ടല്‍ ആറാം ദിവസവും തുടരുന്നു; കത്തിക്കരിഞ്ഞ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

പ്രദേശം സുരക്ഷാസേന അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതുവരെ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്ന സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുന്നത് പ്രദേശവാസികൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് എഡിജിപി നിര്‍ദേശിച്ചു. ഇന്ന് രണ്ട് പേർ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ ഓപ്പറേഷനിൽ ആകെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം ആറായി. സെപ്‌റ്റംബർ 13 നാണ് തീവ്രവാദികൾ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതായി രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് സുരക്ഷാസേന ഗുഡോൾ വനമേഖലയിൽ തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചത്.

Also Read : Army Colonel Major And DSP Killed : അനന്ത്നാഗ് ഏറ്റുമുട്ടല്‍ : കേണലിനും മേജറിനും ഡിഎസ്‌പിക്കും വീരമൃത്യു

തുടർന്ന് ആദ്യ ദിവസം തന്നെയുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 19 രാഷ്ട്രീയ റൈഫിൾസിലെ ആർമി കേണൽ മൻപ്രീത് സിംഗ്, മേജർ ആശിഷ് ധോഞ്ചക്, ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഹുമയൂൺ ഭട്ട് എന്നിവരെ തീവ്രവാദികൾ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റൊരു സൈനികൻ സെപോയ് പ്രദീപ് സിങ്ങിന്‍റെ മൃതദേഹവും സൈന്യം കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. ഡ്രോണുകളും ഹെലികോപ്‌റ്ററുകളും ഉൾപ്പടെയുള്ള ഹൈടെക് സൈനിക ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് വനമേഖലയിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നത്.

Read More : Terrorist Fires On CRPF Vehicle ശ്രീനഗറിൽ സൈനിക വാഹനത്തിന് നേരെ വെടിവെപ്പ്; ഭീകരൻ സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു

ശ്രീനഗറിൽ സൈനിക വാഹനത്തിന് നേരെ വെടിവയ്‌പ്പ് : ഇന്നലെ (സെപ്‌റ്റംബർ 18) ശ്രീനഗറിലെ ഡൗണ്ടൗൺ ഏരിയയിൽ സൈനിക വാഹനത്തിന് നേരെ വെടിവയ്പ്പ്‌ (Terrorist Fires On CRPF Vehicle) ഉണ്ടായി. സിആർപിഎഫ് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വാഹനത്തിന് നേരെയാണ് ഭീകരര്‍ വെടിയുതിർത്തത്. ആക്രമണത്തിൽ സുരക്ഷാസേനാംഗങ്ങൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. ഖൻയാർ മേഖലയിൽ സിആർപിഎഫിന്‍റെ ബിപി വാഹനത്തിന് നേരെയും ഭീകരർ വെടിയുതിർക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു.