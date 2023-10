റൂർക്കേല: ഒഡിഷയിൽ റോഡിലൂടെ നഗ്നരായി നടന്ന് ആദിവാസി യുവതിയും മകളും (Mother and Daughter Found Walking Naked in Odisha). സുന്ദർഗഢ് ടൗണിലെ കോളേജ് റോഡിൽ വെള്ളിയാഴ്‌ച ആയിരുന്നു സംഭവം. ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായ 45കാരിയായ സ്‌ത്രീയ്‌ക്കും 27കാരിയായ മകൾക്കുമാണ് വിവസ്‌ത്രരായി റോഡിലൂടെ നടക്കേണ്ടിവന്നത്. പിന്നീട് സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ബിജെപി എംഎൽഎ കുസും ടെറ്റെ ഇരുവരെയും ഷാൾ പുതപ്പിച്ച് സുരക്ഷിത ഇടത്തിലേക്ക് മാറ്റി (Two Jharkhand women found walking naked in Odisha's Sundargarh allege sexual assault).