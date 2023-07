തിയതി: 06-07-2023 വ്യാഴം

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

ഋതു: വര്‍ഷം

തിഥി: മിഥുനം കൃഷ്‌ണ തൃദീയ

നക്ഷത്രം: അവിട്ടം

അമൃതകാലം: 09:18 AM to 10:53 AM

വര്‍ജ്യം: 6:15 AM to 7:50 AM

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 10:7 AM TO 10:55 AM മുതല്‍ 2:55 PM to 3:43 PM വരെ

രാഹുകാലം: 2:04 PM to 3:39 PM

സൂര്യോദയം: 6 AM 7 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 6:50 PM

ചിങ്ങം: പങ്കാളിയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക്‌ അനുസരിച്ച്‌ ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കണമെന്നില്ല. അതിനാൽ വലുതായി ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക. കച്ചവടക്കാർക്കും ദല്ലാൾമാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം ശുഭകരമല്ല. അവർ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാന്‍ മുൻകരുതൽ എടുക്കണം. സൂക്ഷ്‌മപരിശോധനകൾക്ക്‌ ശേഷമേ പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളിൽ ഒപ്പുവയ്‌ക്കാൻ പാടുള്ളു.

കന്നി: നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ മനോനില വളരെ ഉയർന്നതാണ്. അത്‌ നിങ്ങൾക്ക്‌ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നൽകുകയും നിലവിലുള്ള അതിരുകളെ മറികടക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉച്ചയ്ക്ക്‌ ശേഷം നിങ്ങള്‍ക്ക് സാമ്പത്തികാവസ്ഥയെപ്പറ്റി ഉത്കണ്‌ഠയുണ്ടാവും. നിസാരകാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വൈകുന്നേരം ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നത് മാനസിക നില മെച്ചപ്പെടുത്തും.

തുലാം: സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ജോലികൾ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ന് ഗുണകരമായിത്തീരും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായുള്ള ബന്ധം വളരെ മെച്ചപ്പെടും. വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുമായി, സന്തോഷകരമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കിന്ന് സാധിക്കും.

വൃശ്ചികം: ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ദിവസം പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ക്കായും മുതിർന്നവരോടുള്ള കടമകൾക്കായും തുല്യമായി വിഭജിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ മൃദുലമായ മാനസികാവസ്ഥ കാരണം അവരെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ പുറപ്പെടും. പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കാനായി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക്‌, വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി വിവാഹ ആലോചനകൾ വരും.

ധനു: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക്‌ ഗുണകരമല്ലെങ്കിലും അത്‌ നാളേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു. ഒരു പാർട്ട്‌ടൈം കോഴ്‌സിൽ ചേർന്ന് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ മൂർച്ചയുള്ളതാക്കുക. അത്‌ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ജീവിതാഭിലാഷങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൈവിടരുത്‌.

മകരം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ മനസുമുഴുവൻ സ്നേഹമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ മനസിൽ താലോലിക്കുകയും പഴയ സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ച്‌ അവ പങ്കുവയ്‌ക്കുകയും ചെയ്യും. ഔദ്യോഗികമായി വലിയ നാഴികക്കല്ലുകൾ താണ്ടും. എല്ലാംകൊണ്ടും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ദിവസമാണ്.

കുംഭം: ക്രെഡിറ്റ് കാർഡില്‍, അശ്രദ്ധയോടെ വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളുടെ വില നിങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയാവും. ഇത്‌ നിങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടി ജീവിതത്തിൽ ചിട്ടയുള്ള ആളാക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല.

മീനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക്‌ മനക്ലേശത്തിന്‍റെ ആവശ്യമില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഉദാരമനസും ക്ഷമയുള്ള ആളുമായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

മേടം: ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോള്‍ സാമാന്യബോധമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്. കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ നടത്തുക, മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം തേടുക, ജ്യോതിശാസ്ത്ര ചാര്‍ട്ടുകള്‍ കൈവശംവയ്‌ക്കുക.

ഇടവം: വാദപ്രതിവാദങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പോലെയിരിക്കും ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ദിവസം. ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് നിങ്ങള്‍ സുഹൃത്തുക്കളുമായി വളരെ നീണ്ട ബിസിനസ് ചര്‍ച്ചകളില്‍ ഏര്‍പ്പെടും. വൈകിട്ട്, നിങ്ങളുടെ ആത്മസഖിയുടെ പ്രത്യേകമായ പരിഗണനയില്‍ ദിവസം കൂടുതല്‍ ഉന്മേഷപ്രദമായേക്കാം.

മിഥുനം: ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ ഹനിക്കാതെ ഇടപെടാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആളുകള്‍ നിങ്ങളോട് തുറന്നുപറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയോടെ കേള്‍ക്കുകയും ആ വിഷയത്തിലുള്ള അഭിപ്രായം അവരോട് പറഞ്ഞ് സഹായിക്കുകയും വേണം. വൈകിട്ട് നിങ്ങള്‍ മതപരവും, ബുദ്ധിപരവുമായ കാര്യങ്ങളാള്‍ തിരക്കിലായിരിക്കും.

കര്‍ക്കടകം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാവിധത്തിലും ഒരു വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതും, ദുര്‍ഘടവുമായ ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസം കുറഞ്ഞ നിലയിലായിരിക്കും. പരാജിതനെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ന് തോന്നിയേക്കും. ചിലകാര്യങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്‍ നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യത്തോടെ പെരുമാറേണ്ടതാണെങ്കിലും, അങ്ങെനെയായിരിക്കില്ല പെരുമാറുന്നത്. വ്യക്തിപരമായി, നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളില്‍ സന്തോഷം തേടുന്നതിനായി സമയം ചെലവഴിച്ചേക്കാം.