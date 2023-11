ചെന്നൈ: നടി തൃഷ കൃഷ്‌ണനെതിരെ നടത്തിയ ലൈംഗികാധിക്ഷേപ പരാമർശത്തിൽ നടൻ മൻസൂർ അലി ഖാനെതിരെ കേസെടുത്ത് തമിഴ്‌നാട് പൊലീസ് (TN Police Registers FIR Against Actor Mansoor Ali Khan). ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷന്‍റെ (National Commission For Women) പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൗസന്‍റ് ലൈറ്റ് വനിതാ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലാണ് (Thousand Light All Women Police Station) നടനെതിരെ എഫ്ഐആര്‍ രജിസ്‌റ്റര്‍ ചെയ്‌തത്.