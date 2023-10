സംവിധായകന്‍ രോഹിത് ഷെട്ടിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ (Rohit Shetty upcoming cop drama) 'സിങ്കം എഗെയ്‌നി'ലെ (Singham Again) ഏറ്റവും പുതിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ് ബോളിവുഡ് താരം ടൈഗർ ഷ്രോഫ് (Tiger Shroff). പൊലീസ് ഫ്രാഞ്ചൈസിയായ 'സിങ്കം എഗെയ്‌നി'ല്‍ എസിപി സത്യ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ടൈഗര്‍ ഷ്രോഫ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് (Tiger Shroff to play as ACP Satya). ഇതോടെ രോഹിത് ഷെട്ടിയുടെ കോപ് യൂണിവേഴ്‌സിലെ (Rohit Shetty cop universe) അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി ഉയര്‍ന്നു.