അഹമ്മദാബാദ് (ഗുജറാത്ത്) : നരേന്ദ്ര മോദി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിനുനേരെ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് ഭീഷണി സന്ദേശം അയച്ചയാളെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു (Threat To Narendra Modi Stadium). മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ ഇയാളെ രാജ്‌കോട്ടില്‍ നിന്നാണ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് പിടികൂടിയത്. ഇന്ത്യയില്‍ നടക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിന്‍റെ വേദികളില്‍ ഒന്നാണ് അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയം (Man arrested for threatening to attack Narendra Modi Stadium).