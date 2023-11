അഗസ്ത്യ നന്ദ ആര്‍ച്ചീ ആന്‍ഡ്രൂസ് ആയും (Archie Andrews will be played by Agastya Nanda), സുഹാന ഖാൻ വെറോണിക്ക ലോഡ്‌ജ്‌ ആയും (Suhana Khan will bring Veronica Lodge), ഖുഷി കപൂർ ബെറ്റി കൂപ്പർ ആയും (Betty Cooper role will be played by Khushi Kapoor), ഡോട്ട് എഥൽ മഗ്‌സ് ആയും (Ethel Muggs will be portrayed by Dot) വേദാംഗ് റെയ്‌ന റെഗ്ഗി മാന്‍റിൽ ആയും (Vedang Raina will embody the heartthrob Reggie Mantle), യുവരാജ് മെൻഡ ഡിൽട്ടൺ ഡോയ്‌ലി ആയും (Dilton Doiley will be portrayed by Yuvraj Menda) മിഹിർ അഹൂജ ജഗ്‌ഹെഡ് ജോൺസ് ആയുമാണ് (Jughead Jones will be depicted by Mihir Ahuja) ചിത്രത്തില്‍ വേഷമിടുന്നത്. സോയ അക്‌തര്‍ പങ്കുവച്ച ഈ ക്യാരക്‌ടര്‍ പ്രൊമോകള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിച്ചിരുന്നു.