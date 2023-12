ടെസ്‌ല സംസ്ഥാനത്തിന് ഗുണകരം: സംസ്ഥാനത്ത് ടെസ്‌ല കമ്പനി ആരംഭിക്കുന്നതില്‍ സര്‍ക്കാരിന് ശുഭാപ്‌തി വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് ഗുജറാത്ത് ആരോഗ്യമന്ത്രി റുഷികേശ് പട്ടേല്‍ പറഞ്ഞു. മസ്‌കിന് ഊഷ്‌മളമായ സ്വീകരണം നല്‍കാന്‍ സര്‍ക്കാരും സംസ്ഥാന ജനങ്ങളും സജ്ജരാണെന്നും പട്ടേല്‍ പറഞ്ഞു (Elon Musk in India). ഗുജറാത്ത് മന്ത്രിസഭയുടെ വാര്‍ഷികത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ആരോഗ്യമന്ത്രി റുഷികേശ് പട്ടേല്‍ (Tesla Is Getting Ready To launch In India).