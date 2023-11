ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിലെ രംഗറെഡ്ഡി ജില്ലയിൽ നിർമാണത്തിലിരുന്ന സ്വകാര്യ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം തകർന്ന് രണ്ട് പേർ മരിച്ചു (Under-construction stadium collapsed in Telangana and two died). 10 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ സ്റ്റേഡിയത്തിന്‍റെ നിർമാണം പുരോഗമിക്കവെയാണ് സംഭവം. പരിക്കേറ്റവരെ പ്രാദേശിക ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.