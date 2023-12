ജന്നാരം (തെലങ്കാന) : ഒരു പൗരന്‍റെ കടമകളില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സമ്മതിദാന അവകാശം (what is right to vote). തന്‍റെ രാജ്യമോ സംസ്ഥാനമോ തദ്ദേശസ്ഥാപനമോ ആരാല്‍ ഭരിക്കപ്പെടണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള, അല്ലെങ്കില്‍ ഭരണകര്‍ത്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓരോ പൗരന്‍റേയും അവകാശമാണത്. ജനാധിപത്യത്തിന്‍റെ കാതല്‍ എന്നുതന്നെ പറയാം വോട്ടവകാശത്തെ. ഇന്ത്യയില്‍ 18 വയസുതികഞ്ഞ എല്ലാവര്‍ക്കും ഈ അവകാശം ഭരണഘടന വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്ന വ്യക്തികളില്‍ തൃപ്‌തരല്ലെങ്കില്‍ പോലും നാം വോട്ടവകാശം ഉപയോഗപ്പെടുത്താതിരിക്കരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സംഹിത. അതിനായി നോട്ട സമ്പ്രദായവും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മേല്‍പ്പറഞ്ഞ മത്സരാര്‍ഥികളില്‍ തൃപ്‌തരല്ല, അതിനാല്‍ നണ്‍ ഓഫ് ദി എബൗ, ആര്‍ക്കും വോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല (None of the above -NOTA in election) എന്നതും അടയാളപ്പെടുത്താം. അത്ര പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് വോട്ടവകാശത്തെ നാം സമീപിക്കേണ്ടത്.

നാട്ടില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന കാലത്ത് വിദേശങ്ങളില്‍ ഉള്ള നിരവധി പേര്‍ വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ ലീവ് എടുത്ത് എത്തുന്നത് പതിവ് കാഴ്‌ചയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന തെലങ്കാനയില്‍ നിന്ന്, വോട്ടെടുപ്പിനായി ന്യൂസിലന്‍ഡില്‍ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിയ ദമ്പതികളുടെ വാര്‍ത്തയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.

മഞ്ചിരിയാല ജില്ലയിലെ ജന്നാരം മണ്ഡലത്തില്‍ ചിന്തഗുഡ ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്നുള്ള ആളാണ് പുദരി ശ്രീനിവാസ്. 15 വര്‍ഷമായി ന്യൂസിലന്‍ഡിലെ ഒരു കമ്പനിയില്‍ വെല്‍ഡര്‍ ആയി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഇയാള്‍. തെലങ്കാനയില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ നാട്ടിലെത്തി വോട്ട് ചെയ്യാനും കുറച്ച് ദിവസം മാതാപിതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം ചെലവഴിക്കാനുമുള്ള തയാറെടുപ്പിലായിരുന്നു ശ്രീനിവാസും ഭാര്യ ലാവണ്യയും (Telangana native flew from New Zealand to cast vote but he did not get a chance).

ഇതിനിടെ സുഹൃത്ത് വാട്‌സ്‌ആപ്പില്‍ വോട്ടര്‍ പട്ടികയും അയച്ചുകൊടുത്തു. അതില്‍ ശ്രീനിവാസിന്‍റെ വോട്ടര്‍ ഐഡി വിശദാംശങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. വോട്ടെടുപ്പിന് മുന്നേ തന്നെ ശ്രീനിവാസും ലാവണ്യയും നാട്ടിലെത്തി. അതും 2.50 ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കി (Despite spending Rs. 2.50 lakhs, he did not get a chance to vote). ലക്ഷങ്ങള്‍ ചെലവാക്കിയാല്‍ എന്ത്, വോട്ട് ചെയ്യാലോ എന്നായിരുന്നു ശ്രീനിവാസിന്‍റെ മനസില്‍.