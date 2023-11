ഹൈദരാബാദ് : തെലങ്കാനയിൽ കോൺഗ്രസിന്‍റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഡിസംബർ 9ന് നടക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും കാമറെഡ്ഡി മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർഥിയുമായ രേവന്ത് റെഡ്ഡി (Revanth Reddy about Telangana election 2023). കാമറെഡ്ഡിയിൽ കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിനെതിരെയാണ് രേവന്ത് റെഡ്ഡി മത്സരിക്കുന്നത്. ഡിസംബർ 9ന് രാവിലെ 10.30ന് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം എല്ലാവർക്കും കാണാം (Congress leader Revanth Reddy about victory of Congress in Telangana election 2023). കെസിആർ നയിക്കുന്ന ബിആർഎസിനെ താഴെയിറക്കി തെലങ്കാനയിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇത്തവണ അധികാരത്തിലെത്തും എന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പറഞ്ഞു.